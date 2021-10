Francesca Cipriani perde la testa al Gf Vip: è fuori controllo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Cipriani impazzisce al Grande Fratello Vip, la reazione in diretta è davvero fuori controllo. Tra qualche giorno torna in onda con una nuova puntata il Grande Fratello Vip su Canale Cinque che sta riscuotendo un discreto successo con tutti i nuovi protagonisti. Tra di loro anche la nota soubrette che ha ottenuto la popolarità Leggi su youmovies (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.impazzisce al Grande Fratello Vip, la reazione in diretta è davvero. Tra qualche giorno torna in onda con una nuova puntata il Grande Fratello Vip su Canale Cinque che sta riscuotendo un discreto successo con tutti i nuovi protagonisti. Tra di loro anche la nota soubrette che ha ottenuto la popolarità

Advertising

MediasetPlay : Tra porte divelte, urla e lacrime…ecco il folle amore di Francesca Cipriani per il suo Alessandro #GFVIP ?? - MatFeeMan : Carmen: Francesca non stai facendo l’esercizio giusto Cipriani: Ma come ha fatto a vedermi che era girata di spall… - jessica_zorzina : RT @pazzeska6: francesca cipriani rompe mezza casa e nessuno dice nulla soleil rompe un bicchiere giocando si incazzano come bestie for… - conglomerato : Comodino a Francesca Cipriani quando ha un blocco in OGNI puntata.. Purtroppo imparano una nuova parola e la usa… - imalexiareds : RT @pazzeska6: francesca cipriani rompe mezza casa e nessuno dice nulla soleil rompe un bicchiere giocando si incazzano come bestie for… -