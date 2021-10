Final Fantasy 14: oltre 15 minuti di gameplay dell'espansione Endwalker (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Final Fantasy 14 è una di quelle opere da studiare, finito nel dimenticatoio, ai limiti del disastro ma poi rinato, trasformato e ora uno dei titoli di maggiore successo del franchise. L'MMORPG sta per espandersi ulteriormente, con Endwalker che si configura come più che una semplice aggiunzione. Visto il suo arrivo imminente, Square-Enix ha aperto le porte all'espansione per Game Informer, mostrando più di 15 minuti di reale gameplay e delle sue novità. Una delle novità più importanti riguarda il Mietitore, incentrato per lo più sui combattimenti ravvicinati. oltre a questo, vengono mostrate anche sezioni d'esplorazione, nuovi dungeon con tutti i dettagli del caso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)14 è una di quelle opere da studiare, finito nel dimenticatoio, ai limiti del disastro ma poi rinato, trasformato e ora uno dei titoli di maggiore successo del franchise. L'MMORPG sta per espandersi ulteriormente, conche si configura come più che una semplice aggiunzione. Visto il suo arrivo imminente, Square-Enix ha aperto le porte all'per Game Informer, mostrando più di 15di realee sue novità. Unae novità più importanti riguarda il Mietitore, incentrato per lo più sui combattimenti ravvicinati.a questo, vengono mostrate anche sezioni d'esplorazione, nuovi dungeon con tutti i dettagli del caso. Leggi altro...

