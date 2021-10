Filippo Nardi: che fine ha fatto il concorrente del GF (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nardi partecipò al GF nel 2001 e da allora ha conquistato moltissimi successi. Oggi ha 52 anni, scopriamo insieme qualche dettaglio in più. Ecco che fine ha fatto Filippo NardiFilippo Nardi cominciò ufficialmente la sua carriera televisiva in seguito alla partecipazione al Grande Fratello nel 2001. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia tuttavia, non durò a lungo, in quanto il gieffino cominciò a soffrire l’astinenza dalle sigarette. Abbandonò così la trasmissione, che venne vinta da Flavio Montrucchio. E’ considerato uno dei maggiori sex symbol del reality, status che conserva ancora adesso. Nel 2020 entrò nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip, precisamente all’89esimo giorno, uscendo poco tempo dopo. I rapporti all’interno della ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)partecipò al GF nel 2001 e da allora ha conquistato moltissimi successi. Oggi ha 52 anni, scopriamo insieme qualche dettaglio in più. Ecco chehacominciò ufficialmente la sua carriera televisiva in seguito alla partecipazione al Grande Fratello nel 2001. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia tuttavia, non durò a lungo, in quanto il gieffino cominciò a soffrire l’astinenza dalle sigarette. Abbandonò così la trasmissione, che venne vinta da Flavio Montrucchio. E’ considerato uno dei maggiori sex symbol del reality, status che conserva ancora adesso. Nel 2020 entrò nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip, precisamente all’89esimo giorno, uscendo poco tempo dopo. I rapporti all’interno della ...

