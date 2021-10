Dan Peterson | ' Irving? Il fatto che sia un terrapiattista la dice lunga'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "è un giocatore dal talento spaziale, geniale, però bisogna saper stare al mondo e col suo comportamento dimostra ancora una volta di non essere affidabile". Dan, ex allenatore tra le ...

"Irving è un giocatore dal talento spaziale, geniale, però bisogna saper stare al mondo e col suo comportamento dimostra ancora una volta di non essere affidabile"., ex allenatore tra le altre di Virtus Bologna e Olimpia Milano, commenta così all'Adnkronos la decisione dei Brooklyn Nets di mettere fuori squadra il giocatore che si rifiuta di fare il ...
Roma, 13 ott. "Irving è un giocatore dal talento spaziale, geniale, però bisogna saper stare al mondo e col suo comportamento dimostra ancora una volta di non e ...
Nba, Dan Peterson si scaglia contro Irving che non vuole vaccinarsi contro il Covid: "Non è affidabile, è un terrapiattista..." ...