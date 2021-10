Covid: analisi sul sangue dei cittadini di Wuhan del 2019 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quasi due anni dallo scoppio della pandemia di Covid-19 che ha portato fino ad ora al decesso di oltre 4,55 milioni di persone in tutto il mondo, il governo cinese ha deciso di analizzare campioni di sangue prelevati alla fine del 2019. Lo comunica la Cnn in esclusiva, citando un “funzionario cinese”. I 200 mila campioni conservati nel centro ematologico di Wuhan per due anni sono prossimi alla scadenza. I test saranno fatti quanto prima per comprendere come e quando il Coronavirus abbia avuto origine, facendo il salto dall’animale all’uomo. analisi sul sangue dei cittadini di Wuhan: quando e come il Covid è passato dall’animale all’uomo? Per rispondere a questa domanda, ormai da tempo l’Organizzazione mondiale della Sanità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo quasi due anni dallo scoppio della pandemia di-19 che ha portato fino ad ora al decesso di oltre 4,55 milioni di persone in tutto il mondo, il governo cinese ha deciso di analizzare campioni diprelevati alla fine del. Lo comunica la Cnn in esclusiva, citando un “funzionario cinese”. I 200 mila campioni conservati nel centro ematologico diper due anni sono prossimi alla scadenza. I test saranno fatti quanto prima per comprendere come e quando il Coronavirus abbia avuto origine, facendo il salto dall’animale all’uomo.suldeidi: quando e come ilè passato dall’animale all’uomo? Per rispondere a questa domanda, ormai da tempo l’Organizzazione mondiale della Sanità ...

