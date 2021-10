Claudia Gerini e Massimo Giletti paparazzati insieme: “La strana coppia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Claudia Gerini e Massimo Giletti, amici di lunga data, sono stati sorpresi dai paparazzi del settimanale Chi durante una notte romana fatta di “confidenze e sorrisi”. La “strana coppia” – questo l’epiteto scelto dalla rivista di Alfonso Signorini – ha trascorso una piacevole serata a Fontana di Trevi, nel centro della Capitale. I due sono sempre rimasti sotto l’occhio attento della scorta del giornalista di La7 (con cui è costretto a vivere da quando ha ricevuto minacce mafiose). Della vita privata dii Giletti non si sa molto, ma pare che sia single. Stessa cosa vale per l’attrice romana, che si è lasciata da poco con il manager Simon Clementi. A fine serata, Gerini e Giletti hanno rispettato il tradizionale rito della fontana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021), amici di lunga data, sono stati sorpresi dai paparazzi del settimanale Chi durante una notte romana fatta di “confidenze e sorrisi”. La “” – questo l’epiteto scelto dalla rivista di Alfonso Signorini – ha trascorso una piacevole serata a Fontana di Trevi, nel centro della Capitale. I due sono sempre rimasti sotto l’occhio attento della scorta del giornalista di La7 (con cui è costretto a vivere da quando ha ricevuto minacce mafiose). Della vita privata diinon si sa molto, ma pare che sia single. Stessa cosa vale per l’attrice romana, che si è lasciata da poco con il manager Simon Clementi. A fine serata,hanno rispettato il tradizionale rito della fontana ...

