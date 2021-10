Ballottaggio Roma, scintille Michetti-Gualtieri su Recovery, rifiuti e sicurezza nel confronto tv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) scintille sul Recovery, sul ruolo del governo per Roma e sulla sicurezza. Il confronto tra i candidati a sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, a Porta a Porta, è stato caratterizzato da diversi momenti di confronto accesso tra i due contendenti per il Campidoglio, quando mancano 48 ore al silenzio elettorale. Il candidato del centrodestra, finito al centro delle polemiche in questi giorni per i suoi interventi sugli ebrei su Radio Radio, ha attaccato l’ex ministro: “Gualtieri mise zero per Roma e nel Pnrr Roma è citata solo tre volta”, ha detto. “Dono una copia sottolineata del Pnrr a Michetti, Roma è l’unica città che ha fondi dedicati e, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sul, sul ruolo del governo pere sulla. Iltra i candidati a sindaco della Capitale Robertoed Enrico, a Porta a Porta, è stato caratterizzato da diversi momenti diaccesso tra i due contendenti per il Campidoglio, quando mancano 48 ore al silenzio elettorale. Il candidato del centrodestra, finito al centro delle polemiche in questi giorni per i suoi interventi sugli ebrei su Radio Radio, ha attaccato l’ex ministro: “mise zero pere nel Pnrrè citata solo tre volta”, ha detto. “Dono una copia sottolineata del Pnrr aè l’unica città che ha fondi dedicati e, ...

