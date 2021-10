Autotrasportatori senza Green Pass: da venerdì rischio scaffali vuoti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continua l’allarme delle associazioni di categoria per l’imminente entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori. Dopo i porti e l’agricoltura, anche chi rappresenta le aziende degli autotrasporti ha avvertito che il settore rischia la paralisi a partire da venerdì prossimo, quando tutti lavoratori saranno tenuto a esibire la Certificazione verde Covid-19 per accedere al posto di lavoro in Italia, il primo paese europeo a introdurre questo obbligo. Nell’autotrasporto ben il 30 percento degli operatori non avrebbe la Certificazione, secondo quanto dichiarato dal presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè in una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini. In gran parte si tratterebbe di lavoratori stranieri, alcuni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continua l’allarme delle associazioni di categoria per l’imminente entrata in vigore dell’obbligo delper tutti i lavoratori. Dopo i porti e l’agricoltura, anche chi rappresenta le aziende degli autotrasporti ha avvertito che il settore rischia la paralisi a partire daprossimo, quando tutti lavoratori saranno tenuto a esibire la Certificazione verde Covid-19 per accedere al posto di lavoro in Italia, il primo paese europeo a introdurre questo obbligo. Nell’autotrasporto ben il 30 percento degli operatori non avrebbe la Certificazione, secondo quanto dichiarato dal presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè in una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini. In gran parte si tratterebbe di lavoratori stranieri, alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Autotrasportatori senza Obbligo Green pass, Conftrasporto: "Valutiamo fermo dei Tir" 'Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza la certificazione e questa verrà invece imposto alle imprese italiane, stiamo valutando di fermare i Tir'.

Green pass: Conftrasporto valuta fermo dei tir "Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il green pass e questo verrà invece imposto alle imprese italiane - aggiunge - stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i ...

Autotrasportatori senza Green pass, si profila un 'venerdì nero' AGI - Agenzia Italia Obbligo Green pass, Conftrasporto: "Valutiamo fermo dei Tir" "Si sta determinando una situazione per cui si rischia che il 15-16 ottobre il trasporto in Italia si blocchi". Lo afferma il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, lamentando il fatto ...

“Se faranno entrare dall’estero senza Green Pass, fermiamo i camion”. E’ allarme: “può succedere di tutto” Le parole del presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggé sull’obbligo del Green Pass per i lavoratori: “si rischia che il 15 e 16 ottobre il trasporto in Italia si blocchi” “Si sta determina ...

