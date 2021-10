Allarme bomba a Roma: chiusa Villa Torlonia, artificieri sul posto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un oggetto sospetto e decine le segnalazioni arrivate alla Polizia. Nessun falso Allarme questa volta, perché a Villa Torlonia ieri pomeriggio, poco dopo le 17, gli agenti sono intervenuti ed effettivamente quello oggetto ‘strano’ c’era. Ed era una bomba, molto probabilmente, degli anni ’80, che è stata ritrovata nella zona vicino alle scuderie. bomba a Villa Torlonia: bonifica in corso Sul posto, dopo la segnalazione dei cittadini che hanno trovato oggetti riconducibili a un ordigno, sono immediatamente intervenuti gli artificieri. Intanto, gli agenti di Polizia del Commissariato Porta Pia hanno vigilato il sito e in queste ore è in corso la bonifica di tutta l’area. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un oggetto sospetto e decine le segnalazioni arrivate alla Polizia. Nessun falsoquesta volta, perché aieri pomeriggio, poco dopo le 17, gli agenti sono intervenuti ed effettivamente quello oggetto ‘strano’ c’era. Ed era una, molto probabilmente, degli anni ’80, che è stata ritrovata nella zona vicino alle scuderie.: bonifica in corso Sul, dopo la segnalazione dei cittadini che hanno trovato oggetti riconducibili a un ordigno, sono immediatamente intervenuti gli. Intanto, gli agenti di Polizia del Commissariato Porta Pia hanno vigilato il sito e in queste ore è in corso la bonifica di tutta l’area. su Il Corriere della Città.

