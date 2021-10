Valentino Rossi: «Non credo di essere pronto per il ritiro. Sono entrato in paranoia» (Di martedì 12 ottobre 2021) Tre gare e poi basta. Valentino Rossi fa il conto alla rovescia e non gli piace. Il suo addio si avvicina e così aumenta “la paranoia”, come la chiama lui. Aveva deciso, ma solo ora fa i conti con la realtà. Valencia è il suo traguardo, racconta in una intervista a Dazn Spagna. “Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGP. Quando ho annunciato il mio ritiro in Austria, non ero particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare. Sono 15 anni che si parla del mio ritiro, ma non mi ero mai preoccupato della cosa. L’addio al Motomondiale non sarà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Tre gare e poi basta.fa il conto alla rovescia e non gli piace. Il suo addio si avvicina e così aumenta “la”, come la chiama lui. Aveva deciso, ma solo ora fa i conti con la realtà. Valencia è il suo traguardo, racconta in una intervista a Dazn Spagna. “inpensando a Valencia. Penso di nonpreparato per il momento in cui smetterò diun pilota di MotoGP. Quando ho annunciato il mioin Austria, non ero particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare.15 anni che si parla del mio, ma non mi ero mai preoccupato della cosa. L’addio al Motomondiale non sarà ...

