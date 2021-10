Uomini e Donne, amatissima coppia torna insieme: l’annuncio esalta i fan (Di martedì 12 ottobre 2021) Per due ex amatissimi protagonisti di Uomini e Donne la relazione sembra essere tornata quella di un tempo. Nelle scorse settimane Sossio Aruta aveva informato tutti della rottura con Ursula Bennardo provocando una forte reazione da parte dell’ex dama che ha lasciato intendere che l’ex sia stato impulsivo e irrispettoso nel mettere in piazza la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Per due ex amatissimi protagonisti dila relazione sembra essereta quella di un tempo. Nelle scorse settimane Sossio Aruta aveva informato tutti della rottura con Ursula Bennardo provocando una forte reazione da parte dell’ex dama che ha lasciato intendere che l’ex sia stato impulsivo e irrispettoso nel mettere in piazza la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - topoeformaggio : RT @La27ora: 'Possiamo aumentare gli asili nido e favorire le assunzioni femminili, ma finché pensiamo che le donne siano più adatte a cert… - vvlokim : RT @__QueenTay_: È da giorni in cui sotto il mio tweet sugli incel e crepino mi dite che devo essere empatica? VERSO CHI? VERSO UOMINI SCHI… -