Tutte le difficoltà del G20 straordinario sull'Afghanistan (Di martedì 12 ottobre 2021) Alla fine, dopo settimane di negoziazioni, l'Italia – presidente di turno del G20 – è riuscita a ottenere un G20 straordinario sull'Afghanistan. È un successo estetico per Palazzo Chigi, ma quella che si sta svolgendo oggi è una riunione in videoconferenza, e come spiegano fonti diplomatiche al Foglio è chiaro già dal formato che la riunione delle venti grandi economie della terra deciderà poco sulla questione: in video ognuno può dire e lanciare il messaggio che vuole, ma non c'è spazio per i colloqui a margine, per le decisioni sottobanco, le alleanze o le promesse tra leader. A maggior ragione se a mancare, su un tema così scivoloso come quello dell'Afghanistan, è la presenza dei maggiori attori nell'area dopo il ritiro delle truppe americane. Il presidente cinese Xi Jinping non avrà un ruolo attivo in questo dialogo, e manderà il custode ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutte difficoltà Valente (Pd): 'Salvini il benaltrista condanni i fascisti e non la ministra Lamorgese' ...se e senza ma le violenze squadriste di sabato a Roma e invece di prendere una volta per tutte le ... Quel che è certo è che Salvini con queste dichiarazioni mostra un imbarazzo e una difficoltà evidenti ...

Il premio Anima compie 20 anni, i vincitori del 2021 Si parla anche di diritti e questo è anche un altro tema: oggi tocchiamo tutte le fragilità, del ... di sacrifici, di difficoltà. Ma è anche l'opportunità per un rilancio che, paradossalmente, mette l'...

Stretta Green pass: oltre il 5% dei lavoratori non ce l'ha e rischia, sospensioni in vista LA NAZIONE ...se e senza ma le violenze squadriste di sabato a Roma e invece di prendere una volta perle ... Quel che è certo è che Salvini con queste dichiarazioni mostra un imbarazzo e unaevidenti ...Si parla anche di diritti e questo è anche un altro tema: oggi tocchiamole fragilità, del ... di sacrifici, di. Ma è anche l'opportunità per un rilancio che, paradossalmente, mette l'...