Titanic | Digitare il codice segreto o Le Iene? La tv del 12 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, martedì 12su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la vision del film “il”, nell’ambito del ciclo “Purché finisca bene”. La menzogna del Dott. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui psicologo ed autore del best-seller “il”, manuale per curare l’avarizia, non è nient’altro che un tirchio senza – speranza. E adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Si rifugia quindi come ospite dalla contessa Vanini per scrivere il suo nuovo libro, e lì incontra Beatrice, che è riuscita a lasciare il marito ludopatico, Nanni, e il figlio di lei, Andrea, che ha fiutato il marcio in lui lo marca strettissimo. In un incalzare di avvenimenti Alberico tenta ...