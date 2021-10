Riforma Catasto, italiani in prevalenza favorevoli ma si teme aumento tasse sulla casa (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Da giorni la Riforma del Catasto e le sue possibili conseguenze occupano il dibattito pubblico, ma una indagine rivela che anche fra i proprietari di immobili il giudizio non è uniforme. Una indagine realizzata dall’istituto mUp Research per Facile.it ha rivelato che più di 1 proprietario su 2 è d’accordo con l’ipotesi di modificare i registri (57%) con un picco del 63,1% tra i residenti nel Nord Ovest, mentre il 16,3% è apertamente contrario. Tanti ancora gli indecisi (il 26,7%). Le motivazioni a sostegno dei favorevoli hanno a che vedere con l’esigenza di far emergere i cosiddetti immobili “fantasma” (58,7%) o, comunque, aiutare a rendere più equo e trasparente il prelievo sugli immobili (56,9%). Fra i contrari, invece, quasi 8 su 10 temono che l’aggiornamento dei valori catastali possa comportare un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Da giorni ladele le sue possibili conseguenze occupano il dibattito pubblico, ma una indagine rivela che anche fra i proprietari di immobili il giudizio non è uniforme. Una indagine realizzata dall’istituto mUp Research per Facile.it ha rivelato che più di 1 proprietario su 2 è d’accordo con l’ipotesi di modificare i registri (57%) con un picco del 63,1% tra i residenti nel Nord Ovest, mentre il 16,3% è apertamente contrario. Tanti ancora gli indecisi (il 26,7%). Le motivazioni a sostegno deihanno a che vedere con l’esigenza di far emergere i cosiddetti immobili “fantasma” (58,7%) o, comunque, aiutare a rendere più equo e trasparente il prelievo sugli immobili (56,9%). Fra i contrari, invece, quasi 8 su 10 temono che l’aggiornamento dei valori catastali possa comportare un ...

matteosalvinimi : Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli Italia… - LaStampa : Riforma del catasto, più della metà degli italiani è favorevole: può far emergere gli “immobili fantasma” - borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - lordfed3 : RT @RomaNoGreenPass: Ora si che il paese è salvo, perché occuparsi di centinaia di migliaia di persone che protestano quando puoi impegnart… - krystalsore : La mano di Draghi con la riforma del catasto -