Rientro in presenza PA e Green Pass, Draghi firma il Dpcm: le linee guida (Di martedì 12 ottobre 2021) Si avvicina la data del 15 ottobre, che sancisce il Rientro in presenza dei lavoratori delle PA, nonché data in cui il Green Pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, per l’accesso dei luoghi di lavoro. La Conferenza Unificata ha dato, nella giornata del 7 ottobre 2021, parere favorevole alle linee guida per il Rientro in presenza descritte nel nuovo Decreto in arrivo del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, che ha affermato: “Con il via libera di Regioni, Province e Comuni al decreto e alle linee guida, superiamo un’altra tappa importante per assicurare all’Italia una Pubblica amministrazione efficiente, pienamente operativa, capace di sostenere al massimo cittadini e imprese ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Si avvicina la data del 15 ottobre, che sancisce ilindei lavoratori delle PA, nonché data in cui ildiventerà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, per l’accesso dei luoghi di lavoro. La Conferenza Unificata ha dato, nella giornata del 7 ottobre 2021, parere favorevole alleper ilindescritte nel nuovo Decreto in arrivo del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, che ha affermato: “Con il via libera di Regioni, Province e Comuni al decreto e alle, superiamo un’altra tappa importante per assicurare all’Italia una Pubblica amministrazione efficiente, pienamente operativa, capace di sostenere al massimo cittadini e imprese ...

