Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: Danimarca qualificata, CR7 e Vlahovic infiammano il gruppo A (Di martedì 12 ottobre 2021) Tanti gol e tanti protagonisti attesi nell’ultima giornata di match di questa sosta nazionali, in cui sono andate in scena le sfide valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Luci dei riflettori sul gruppo A, dove si accende la lotta tra Portogallo e Serbia, che può vantare due grandi interpreti. Da un lato Cristiano Ronaldo, che ha trascinato i lusitani al successo contro il Lussemburgo per 5-0. Tripletta per l’attaccante del Manchester United, che continua a macinare record. Dall’altro Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel successo dei suoi sull’Azerbaigian. Al momento la Serbia ha un punto in più, ma anche una partita in più. Tutto si deciderà perciò il 14 novembre in Portogallo. La vera notizia della serata è però la qualificazione della ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Tanti gol e tanti protagonisti attesi nell’ultima giornata di match di questa sosta nazionali, in cui sono andate in scena le sfide valide per leaidi. Luci dei riflettori sulA, dove si accende la lotta tra Portogallo e Serbia, che può vantare due grandi interpreti. Da un lato Cristiano Ronaldo, che ha trascinato i lusitani al successo contro il Lussemburgo per 5-0. Tripletta per l’attaccante del Manchester United, che continua a macinare record. Dall’altro Dusan, autore di una doppietta nel successo dei suoi sull’Azerbaigian. Al momento la Serbia ha un punto in più, ma anche una partita in più. Tutto si deciderà perciò il 14 novembre in Portogallo. La vera notizia della serata è però la qualificazione della ...

