Nordcorea | Kim | “Un esercito invincibile contro politiche ostili Usa”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un “ledegli Stati Uniti. E’ questo il prossimo obiettivo della Corea del Nord, secondo quanto annunciato dal leader Kim Jong un, che ha tuttavia precisato che le armi serviranno all’autodifesa non per iniziare una guerra. Kim ha parlato in occasione della mostra Self-Defence 2021 a Pyongyang, dove sono stati esposti diversi modelli di missili. “Non stiamo discutendo la guerra con nessuno, ma piuttosto di prevenirla e di accrescere la nostra deterrenza per la protezione della sovranità nazionale”, ha detto il leaderno, che è poi tornato ad accusare gli Stati Uniti di “creare tensioni nella regione attraverso giudizi e azioni sbagliate”. L'articolo proviene da Italia Sera.

ha parlato in occasione della mostra Self - Defence 2021 a Pyongyang, dove sono stati esposti diversi modelli di missili. "Non stiamo discutendo la guerra con nessuno, ma piuttosto di prevenirla ...Durante il suo intervento,ha anche sottolineato che il Paese ha affrontato sfide importanti per sviluppare l'economia e per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'economia della Corea del Nord, ...Un “esercito invincibile” contro le politiche ostili degli Stati Uniti. E’ questo il prossimo obiettivo della Corea del Nord, secondo quanto annunciato dal leader Kim Jong un, che ha tuttavia precisat ...Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accusato gli Stati Uniti delle tensioni nella penisola. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale coreana. "Gli Stati Uniti sono la causa principale dell'instabil ...