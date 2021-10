Maurizio Costanzo ha una malattia: purtroppo ad oggi non c’è una cura (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo storico conduttore televisivo è affetto da una malattia, per la quale purtroppo non esiste una cura definitiva. Ecco di che si tratta Il talk show più longevo del palinsesto italiano farà ritorno anche quest’anno, giungendo alla sua quarantesima edizione, cifra record per un programma di questo genere. Il noto presentatore romano infatti, è impegnato L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo storico conduttore televisivo è affetto da una, per la qualenon esiste unadefinitiva. Ecco di che si tratta Il talk show più longevo del palinsesto italiano farà ritorno anche quest’anno, giungendo alla sua quarantesima edizione, cifra record per un programma di questo genere. Il noto presentatore romano infatti, è impegnato L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

CorriereCitta : Pino Strabioli: chi è, età, carriera, Instagram, figli, dove abita, moglie e figli, fidanzato, altezza, Maurizio Co… - Ricordi_Anni80 : TORTE IN FACCIA Maurizio Costanzo - DiegoNatoli2 : RT @cammarata_lee: @fattoquotidiano Mi ricordo un tizio, molti anni fa in una puntata del Maurizio Costanzo Show che alzandosi nervosamente… - angy_angy67 : RT @cammarata_lee: @fattoquotidiano Mi ricordo un tizio, molti anni fa in una puntata del Maurizio Costanzo Show che alzandosi nervosamente… - cammarata_lee : @fattoquotidiano Mi ricordo un tizio, molti anni fa in una puntata del Maurizio Costanzo Show che alzandosi nervosa… -