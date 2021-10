Le cooperative in capo a Zoccola sono finite nel mirino della Procura locale

(Di martedì 12 ottobre 2021) di Pina Ferro Luca Caselli, Nino Savastano e Fiorenzo, intorno a questi tre nomi ruota l’inchiesta sullee gli appalti del Comune di Salerno. Il gip scrive parlando degli affidamenti alle“ …consentito di disvelare un più ampio fenomeno delittuoso che vede coinvolti, in un sistema di illeciti affidamenti, pubblici funzionari, e in primo luogo proprio Caselli Luca, e un “gruppo imprenditoriale” costituito dasociali di tipo B, facenteFiorenzo. Un sistema che ha radici lontane nel tempo e che trae linfa vitale dalla partecipazione di esponentipoliticache, di tale impianto, si avvantaggiano per scopi personali ed elettorali”. Attorno alle tre figure sopra menzionate e ad un gruppo ...

...Gip Romaniello - hanno disvelato che sin dal 2002 l'attribuzione di servizi in favore di enti caratterizzati da scopi mutualistici era irregolare (per l'assenza di requisiti inalle, ...I controlli perciò sono di competenza delufficio, del legale rappresentante della società, ... chi stipula contratti di collaborazione o di consulenza, i titolari dio società per cui ...Mario Draghi tira dritto con il Green pass. Obiettivo: garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in modo da non frenare la ripresa economica e raggiungere il 90% di vaccinati così da ...I 5 Stelle accusano: "Usare il sistema degli appalti per indirizzare risorse a favore di alcuni soggetti predeterminati è una pratica che va, se provata, condannata senza sconti” ...