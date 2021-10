Lapio | Bike Tour nel borgo del Fiano tra i vigneti irpini

(Di martedì 12 ottobre 2021)neldeltra i: domenica 17 ottobre evento cicloturistico tra bellezze architettoniche ed enogastronomiche. Un’insolita full immersion nel cuore dell’a, per tutti gli amanti della bici e del buon vino. Sarà, anticoin provincia di Avellino, a dare il via, domenica 17 ottobre, a

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lapio Bike

La Repubblica

... Land_of_Hirpinia, Linea Bici,Experience, Rocca del Principe, Comune die Spazio cultura. Quota di partecipazione: 10 euro ; noleggio20 euro con prenotazione obbligatoria . Per ...... Land_of_Hirpinia, Linea Bici,Experience, Rocca del Principe, Comune die Spazio cultura. Quota di partecipazione: 10 euro noleggio20 euro con prenotazione obbligatoria. Per info e ...Un’insolita full immersion nel cuore dell’Irpinia, per tutti gli amanti della bici e del buon vino. Sarà Lapio, antico borgo in provincia di Avellino, a dare il via, domenica 17 ottobre, a “Fiano in B ...