La Fiorentina si gode Gonzalez | strepitoso con l' Argentina

Corriere dello Sport

FIRENZE - Nicolas Gonzalez è pronto a riprendersi la, lanciato com'è dai 75' strepitosi giocati con l' Argentina nella vittoria 3 - 0 sull' Uruguay . Il CT Scaloni lo ha addirittura preferito a Di Maria , grazie ai suoi tagli senza palla che ...Si aspetta il recupero del belga e intanto Spalletti siil pieno recupero di un altro ...i due assist contro la Sampdoria e per concludere il gol importantissimo in trasferta contro la. ...FIRENZE - Nicolas Gonzalez è pronto a riprendersi la Fiorentina, lanciato com'è dai 75' strepitosi giocati con l' Argentina nella vittoria 3-0 sull' Uruguay. Il CT Scaloni lo ha addirittura preferito ...Il ritorno del folletto belga sarà determinante per mister Spallettiche lì davanti troverà una soluzione in più potendo contare sul recordman azzurro Il viaggio è testimoniato dalla foto social pubbli ...