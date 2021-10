Juve | su Ramsey c’è il Newcastle Rabiot può finire in uno scambio con il Real Madrid

(Di martedì 12 ottobre 2021) In casantus continua a tenere banco il mercato in uscita, la priorità della società è di liberarsi dei giocatori che non rientrano nel progetto, sfoltire il monte ingaggi e reinvestire in entrata. Sul piede di partenza c’è Aaron, in rotta con l’ambiente e ai margini del progetto Allegri, ma gli ostacoli maggiori alla L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ramsey

Calciomercato Juventus, il futuro del calciatore resta in bilico. Al momento nessuna offerta è arrivata. Lo stesso deciderà a gennaioDe Ligt via dalla? Un club inglese spaventa la dirigenza! Le ultimissime notizie legate al difensore olandese ... Non soloe Chiesa, ma anche Matthijs de Ligt, per il quale Mino Raiola nelle ...In attesa del ritorno della Serie A ci sono diverse notizie di mercato e anche di campo che tengono banco. A partire dal nuovo Newcastle fino alle condizioni di Ciro Immobile in vista della sfida cont ...Le probabili formazioni di Juventus-Roma, match dell'ottava giornata di Serie A 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...