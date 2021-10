In rosso le Borse asiatiche (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa di Tokyo, in flessione dello 0,77% sul Nikkei 225, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 2,25%. Le Borse asiatiche seguono la performance negativa di Wall Street, con gli investitori che monitorano la crisi energetica globale e i suoi effetti su inflazione e crescita economica. Negativo Hong Kong (-1,27%); con analoga direzione, variazioni negative per Seul (-1,19%). Senza direzione Mumbai (-0,13%); leggermente negativo Sydney (-0,34%). “I mercati hanno avuto un inizio di settimana contrastante in mezzo a pochi dati macro e in vista della stagione degli utili statunitensi”, hanno affermato gli analisti dell’ANZ in una nota. “Sembra che le economie stiano entrando in una fase più impegnativa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa di Tokyo, in flessione dello 0,77% sul Nikkei 225, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, profondoper Shenzhen, in netto calo del 2,25%. Leseguono la performance negativa di Wall Street, con gli investitori che monitorano la crisi energetica globale e i suoi effetti su inflazione e crescita economica. Negativo Hong Kong (-1,27%); con analoga direzione, variazioni negative per Seul (-1,19%). Senza direzione Mumbai (-0,13%); leggermente negativo Sydney (-0,34%). “I mercati hanno avuto un inizio di settimana contrastante in mezzo a pochi dati macro e in vista della stagione degli utili statunitensi”, hanno affermato gli analisti dell’ANZ in una nota. “Sembra che le economie stiano entrando in una fase più impegnativa ...

Chiusura in rosso per la borsa di Tokyo , in linea con il trend negativo delle principali piazze finanziarie asiatiche. L'indice Nikkei ha perso lo 0,94% a 28.231 punti. Il bitcoin è sceso a 57.000 ...

