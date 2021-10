(Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. - "A fronte di uno scenario lavorativo che vede lefortemente penalizzate, come Activia abbiamo deciso di agire offrendo loro un supporto concreto per riscoprire il loro valore e ...

Advertising

TV7Benevento : Guitart (Danone): 'Aiutiamo le donne a riprendere il posto che meritano'... -

Ultime Notizie dalla rete : Guitart Danone

Adnkronos

"Act4Change nasce da lontano - spiega Jordi, direttore MarketingItalia, durante la presentazione del progetto a Milano - perchéda sempre ha per missione prendersi cura delle ...Così Jordi, direttore MarketingItalia, a margine della presentazione di Act4Change il nuovo programma che punta a sostenere le donne che sono state colpite dalla crisi, fino a perdere ...“A fronte di uno scenario lavorativo che vede le donne fortemente penalizzate, come Activia abbiamo deciso di agire offrendo loro un supporto concreto per riscoprire il loro valore e riprendersi il po ...Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Dare un supporto attivo alle donne che sono state colpite dalla crisi, fino a perdere il lavoro a causa della pandemia. Questo è l’obiettivo di Act4Change, il p ...