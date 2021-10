Green pass: Grillo, Stato paghi tamponi a lavoratori (Di martedì 12 ottobre 2021) "I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3 - 3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13% - 15% circa. Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Isenza vaccino potrebbero essere 3 - 3,5 milioni, su 23 milioni di, il 13% - 15% circa. Se lodecidesse, come auspicabile, di pagare iper entrare in azienda, per ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - BuIISitting : RT @DuccioTessadri: Forse non è abbastanza chiaro il punto di Letta sull'obbligo vaccinale, che verrebbe proposto non per ragioni sanitarie… - plplplplpllplop : RT @GhisleniGianni: @UtherPe1 @aboubakar_soum @Palazzo_Chigi @LegaBraccianti Che stupida arroganza . Io capisco quello , e solo quello, che… -