Green Pass, 4 mln di lavoratori senza vaccino. È allarme Con l'obbligo del 15/10 chi fa 15 mln di test a settimana? (Di martedì 12 ottobre 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua e il governo ha deciso di rendere obbligatorio il Green Pass dal prossimo 15 ottobre per tutti gli impieghi del pubblico e del privato

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Settore pubblico vaccinato al 92% Circa 250.000 dipendenti pubblici non vaccinati (meno dell'8% del totale) e 2,2 milioni (su 14,6 milioni) di lavoratori dipendenti del settore privato senza green pass. Tra disoccupati, inattivi e pensionati, percentuali di green pass sopra all'85%. Sono le stime elaborate dalla funzione pubblica sul numero di vaccinati e di possessori di certificazione ...

Green pass necessario per i professionisti Green pass necessario negli studi dei legali e degli altri lavoratori autonomi intellettuali. Gli avvocati (e i professionisti in generale) sono considerati alla stregua di tutti i lavoratori del ...

L'imprenditore: "Il Green Pass rischia di bloccarci l'azienda, ma io rispetterò la legge"