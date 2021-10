Fognini-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Well 2021

(Di martedì 12 ottobre 2021) Fabiodovrà vedersela con Stefanos, in occasione dell’atteso terzo turno deldi. Azzurro vittorioso all’esordio ai danni di Jan-Lennard Struff, in tre set, dopo aver usufruito di un bye al primo turno; il ‘pirata’ ligure è apparso brillante dal punto di vista fisico, riuscendo a superare lo step rappresentato dal terzo parziale, dopo la dolorosa resa a San Diego contro Brandon Nakashima.ha superato Pedro Martinez ed è l’assoluto favorito nel confronto con l’azzurro, sebbene quest’ultimo detenga un talento eccezionale e possa impensierire qualsivoglia avversario. Nello specifico,dovrà tentare di far male sul lato sinistro difeso da. La sfida ...

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di, terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato ancora da comunicare), in diretta streaming su Sky ...(20) John Isner (USA) ritiro (25) Fabio(ITA) c. (2) Stefanos(GRE) 2° match dalle 3 su Sky Sport Tennis Indian Wells su Sky: la guida tv Martedì 12 ottobre "Studio Tennis" dalle ...Fabio Fognini dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming.Il torneo di Indian Wells prosegue oggi martedì 12 ottobre con i match di terzo turno per il settore maschile e gli ottavi di finale per il tabellone femminile. Sul cemento statunitense vedremo all'op ...