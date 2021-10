Femminismo decoloniale | come togliere le lenti colonizzatrici che non sappiamo di indossare

Leggi su robadadonne

(Di martedì 12 ottobre 2021) Scrollando i social sembra quasi che il mondo sia finalmente e per sempre cambiato: attivist* femministi e femministe, centinaia di persone, anche molto giovani, che conoscono già il significato di concetti complessiil gender pay gap, il consenso sessuale e i soffitti di cristallo, ogni giorno creano contenuti utili e infografiche dettagliate su cosa possiamo fare,loro follower, per vivere in una società meno sessista di questa. Ed è un bene. Non fraintendetemi, è un gran bene. Al di là però del fatto che ovviamente nulla è davvero sconfitto da questa parte del mondo, vale la pena interrogarsi sull’utilità e la giustizia di unpensato per donne abili cis etero bianche per altre donne abili cis etero bianche. E soprattutto, borghesi. Purtroppo quello mainstream. Quello che sembra mancare nelle analisi politiche, ...