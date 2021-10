Eurodeputati chiedono un mandato più forte per l'Europol (Di martedì 12 ottobre 2021) BRUXELLES - Europol potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamento europeo che intende rafforzare la capacità dell'agenzia nel sostenere la ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) BRUXELLES -potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamento europeo che intende rafforzare la capacità dell'agenzia nel sostenere la ...

Advertising

ansaeuropa : .@Europol potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamen… - MarghareteTrevi : RT @il_Timone: Gli eurodeputati chiedono al Governo Usa di approvare una protezione federale per l’accesso universale all’aborto. E mentre… - ScuolaChest : RT @il_Timone: Gli eurodeputati chiedono al Governo Usa di approvare una protezione federale per l’accesso universale all’aborto. E mentre… - nocatcomunism : RT @il_Timone: Gli eurodeputati chiedono al Governo Usa di approvare una protezione federale per l’accesso universale all’aborto. E mentre… - franknocode : RT @il_Timone: Gli eurodeputati chiedono al Governo Usa di approvare una protezione federale per l’accesso universale all’aborto. E mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurodeputati chiedono Eurodeputati chiedono un mandato più forte per l'Europol BRUXELLES - Europol potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamento europeo che intende rafforzare la capacità dell'agenzia nel sostenere la ...

Ue. Il Parlamento europeo chiede l'abrogazione della nuova legge sull'aborto in Texas Gli eurodeputati chiedono ai Paesi dell'UE di sostenere finanziariamente le organizzazioni della società civile statunitense che promuovono i diritti sessuali e riproduttivi e offrire un rifugio ...

Eurodeputati chiedono un mandato più forte per l'Europol Il Secolo XIX Ue garantisca accesso sicuro a farmaci essenziali BRUXELLES - Istituire misure nazionali in tutti gli Stati dell'Ue per garantire ai pazienti un accesso sicuro e tempestivo a farmaci essenziali. E' questa la richiesta principale ...

Eurodeputati chiedono un mandato più forte per l'Europol BRUXELLES - Europol potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamento europeo che intende rafforzare la capacità dell'agenzia nel sostenere la ...

BRUXELLES - Europol potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamento europeo che intende rafforzare la capacità dell'agenzia nel sostenere la ...Gliai Paesi dell'UE di sostenere finanziariamente le organizzazioni della società civile statunitense che promuovono i diritti sessuali e riproduttivi e offrire un rifugio ...BRUXELLES - Istituire misure nazionali in tutti gli Stati dell'Ue per garantire ai pazienti un accesso sicuro e tempestivo a farmaci essenziali. E' questa la richiesta principale ...BRUXELLES - Europol potrà aggiungere segnalazioni al Sistema d'informazione Schengen. E' l'obiettivo a cui punta il Parlamento europeo che intende rafforzare la capacità dell'agenzia nel sostenere la ...