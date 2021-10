Dopo il Covid la depressione e il suicidio: morta impiccata a 21 anni, la più straziante delle tragedie (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima il Covid, poi la depressione, tenuta nascosta. Infine il suicidio. Un caso sconvolgente, quello di Sinead Bowles, 21 anni, trovata impiccata nella sua casa di famiglia a Hanley, nel Regno Unito. I genitori la hanno trovata, morta suicida, giorni Dopo che aveva preso il Covid. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Sinead, il giorno prima di uccidersi, aveva inviato un messaggio a un'amic: "Vorrei sinceramente poter andare a dormire e non svegliarmi". Stava studiando per la laurea in Giustizia penale e gestione del reato, ha anche lasciato biglietti di addio ai suoi genitori. Dopo la tragedia, la madre e il padre hanno affermato che la 21enne non mostrava alcun segno di depressione di disagio psichico. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima il, poi la, tenuta nascosta. Infine il. Un caso sconvolgente, quello di Sinead Bowles, 21, trovatanella sua casa di famiglia a Hanley, nel Regno Unito. I genitori la hanno trovata,suicida, giorniche aveva preso il. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Sinead, il giorno prima di uccidersi, aveva inviato un messaggio a un'amic: "Vorrei sinceramente poter andare a dormire e non svegliarmi". Stava studiando per la laurea in Giustizia penale e gestione del reato, ha anche lasciato biglietti di addio ai suoi genitori.la tragedia, la madre e il padre hanno affermato che la 21enne non mostrava alcun segno didi disagio psichico. E ...

