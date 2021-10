Davide Rossi, il figlio di Vasco condannato a un anno e 10 mesi di carcere per l’incidente del 2016 a Roma. Lui: “Assurdo, non me lo spiego” (Di martedì 12 ottobre 2021) Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, è stato condannato ad un anno e 10 mesi di carcere con la revoca della patente. È quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell’ambito del processo legato all’incidente stradale avvenuto il 16 settembre del 2016 nella zona della Balduina in cui fu coinvolto: il giudice l’ha riconosciuto colpevole di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. Con Rossi, è stato condannato a nove mesi Simone Spadano, il trentenne che si trovava in auto con lui, accusato di favoreggiamento per avere dichiarato il falso affermando che era lui al volante al momento dell’incidente. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)del cantante, è statoad une 10dicon la revoca della patente. È quanto deciso dal tribunale monocratico dinell’ambito del processo legato alstradale avvenuto il 16 settembre delnella zona della Balduina in cui fu coinvolto: il giudice l’ha riconosciuto colpevole di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. Con, è statoa noveSimone Spadano, il trentenne che si trovava in auto con lui, accusato di favoreggiamento per avere dichiarato il falso affermando che era lui al volante al momento del. In ...

