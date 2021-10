Da Comunali a corsa al Colle, le incognite sulla strada del Governo (Di martedì 12 ottobre 2021) Fine settimana col fiato sospeso per la politica italiana che guarda, decisamente con interesse, a Roma dove la partita per l’elezione del Sindaco è tutt’altro che chiusa: la spunterà il candidato del Pd Gualtieri o quello sostenuto dal centrodestra Michetti? L’ago della bilancia potrebbe essere – ironia della sorte – proprio la sindaca uscente, Virginia Raggi che, al momento però, non si sbilancia. “Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. La mia è una posizione corretta perché tende a non influenzare alcuno”, ha detto la pentastellata a margine dell’incontro con Gualtieri, durato decisamente di più di quello con Michetti. Segno – per qualcuno – che tra i due c’è più feeling politico. Al netto dei risultati c’è un altro dato che non è sfuggito ad esperti ed analisti: una fetta consistente della maggioranza – Lega e Cinquestelle – è uscita dalla tornata elettorale delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Fine settimana col fiato sospeso per la politica italiana che guarda, decisamente con interesse, a Roma dove la partita per l’elezione del Sindaco è tutt’altro che chiusa: la spunterà il candidato del Pd Gualtieri o quello sostenuto dal centrodestra Michetti? L’ago della bilancia potrebbe essere – ironia della sorte – proprio la sindaca uscente, Virginia Raggi che, al momento però, non si sbilancia. “Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. La mia è una posizione corretta perché tende a non influenzare alcuno”, ha detto la pentastellata a margine dell’incontro con Gualtieri, durato decisamente di più di quello con Michetti. Segno – per qualcuno – che tra i due c’è più feeling politico. Al netto dei risultati c’è un altro dato che non è sfuggito ad esperti ed analisti: una fetta consistente della maggioranza – Lega e Cinquestelle – è uscita dalla tornata elettorale delle ...

