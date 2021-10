Covid | il rapporto del parlamento | “Regno Unito entrò tardi in lockdown Uno dei peggiori fallimenti della sanità”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Era il 23 marzo quando il premier Boris Johnson ordinò ilper il. Due settimane veniva ricoverato in terapia intensiva colpito dal, Forse già questi due eventi avevano la dimensione del ritardo con cui Londra aveva cercato di arginare l’epidemia mentre molti paesi avevano già decretato le chiusure. Oggi unparlamentare certifica che il governo britannico ha aspettato troppo a lungo per imporre un blocco nei primi giornipandemia di-19, perdendo la possibilità di contenere la malattia e portando a migliaia di morti inutili. “Uno deipubblica” secondo i parlamentari. Stando al dossier il ritardo è derivato dalla mancata ...

