Classifica ATP Race | cosa deve fare Jannik Sinner per superare Hurkacz e Ruud ad Indian Wells | le combinazioni

Ad oggi i tennisti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono quattro: il serbo Novak Djokovi?, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il russo Andrey Rublev e per l'azzurro Matteo Berrettini. Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da tre tennisti: il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz e l'azzurro Jannik Sinner. Non è da escludere, però, che altri tennisti possano rientrare in corsa dalle retrovie. La Race, alla vigilia degli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, rassegna che molto dirà in questa corsa, assieme al torneo ...

