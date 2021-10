Carlo Taormina | «Difendo Forza Nuova e i No Green Pass | protestano per la libertà»

Leggi su open.online

(Di martedì 12 ottobre 2021) I vertici diGiuliano Castellino e Roberto Fiore. L’ex Nar Luigi Aronica detto Er Pantera di Monteverde. Il leader del movimento IoApro Biagioaro. E la new entry Pamela Testa. Cinque degli arrestati per gli scontri a Piazza del Popolo durante la manifestazione dei Noe per l’assalto alla sede della Cgil hanno un avvocato in comune. Ovvero. Il quale, fa sapere oggi a La Stampa, è regolarmente vaccinato. Ma era in piazza sabato fino alle 16,50. «Poi sono andato via, per raggiungere la mia casa in campagna a 70 chilometri da Roma e solo in serata ho appreso dei disordini», fa sapere quasi a voler mettere le mani avanti. Per poi precisare: «Guardi, in piazza del Popolo la manifestazione era generalista: c’era gente di destra, di ...