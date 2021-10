(Di martedì 12 ottobre 2021) TIRANA () -per 25 minuti, nel secondo tempo, la sfida tra l'di Edy Reja e ladi Paulo Sosa, valida per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2022. L'arbitro ...

Advertising

sportli26181512 : Caos in #Albania-#Polonia: gara sospesa per lancio di bottiglie: Il match di Tirana è stato interrotto dall'arbitro… - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali: la Svizzera vince e raggiunge l'Italia, Vlahovic e Ronaldo show: L'Ungheria di Marco Rossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Albania

Corriere dello Sport

L'arbitro francese Clément Turpin è stato costretto a interrompere l'incontro dopo il gol polacco di Swiderski al 77' : dagli spalti dell'AirStadium di Tirana è infatti iniziato un lancio di ...... non genera, confusione, ma traccia il panorama dell'arte contemporanea in Italia, senza ... 1990) 2 Hamit Kola (Burrel -, 1995) 3 Nicholas Polari (Torino, 1993) PANTANI - SURACE (LIA ...Il match di Tirana è stato interrotto dall'arbitro per disordini dopo il gol ospite di Swiderski al 77': il match è poi ripreso ...L'Ungheria di Marco Rossi ferma a sorpresa l'Inghilterra. Caos in Albania-Polonia: partita sospesa per lancio di oggetti in campo. La Danimarca si qualifica matematicamente ...