Calciomercato Juventus, via Kulusevski per far spazio ad un big (Di martedì 12 ottobre 2021) Kulusevski in viola? L'avventura di Dejan Kulusevski con la Juventus non è mai decollata del tutto. Lo svedese ha sempre alternato buone prestazioni a periodi di buio, finendo poi al di fuori delle formazioni iniziali con Allegri. Adesso si cerca una giusta offerta, magari anche uno scambio, per far partire il giocatore arrivato a Torino appena una stagione e mezza fa, prelevato dall'Atalanta per 40 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Disavventura per l'ex Juve Niklas Bendtner: ora rischia il carcere! La soluzione in questo periodo potrebbe essere più facile del previsto. Come riporta il Corriere dello Sport, Kulusevski potrebbe essere pedina di scambio nella trattativa per Dusan Vlahovic, attaccante richiesto a gran voce da Allegri, da sempre in cima alla lista dei desideri.

