Calciomercato Juventus, Lucca a segno con l’Italia U21 (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli azzurrini guidati da Paolo Nicolato pareggiano contro la Svezia la quarta gara alle qualificazioni del prossimo Europeo di categoria. In realtà l’Italia ha dominato in lungo e largo ma non è riuscita ad aumentare il numero di goal dopo quello siglato da Lorenzo Lucca al 42esimo minuto su un tiro-cross di Nicolò Rovella. Al 92esimo, ecco la beffa con il goal dello svedese Prica. Con questo pareggio le chance dell’Italia si complicano ma la situazione non è grave. l’Italia, attualmente è seconda ad un punto di distacco dagli svedesi ma con una partita in meno giocata. L’uomo del momento Lorenzo Lucca è l’uomo del momento. Lo ha detto Nicolato, alla vigilia della partita contro la Svezia: “Proviamo a gestirlo, negli ultimi due giorni ha fatto lavoro differenziato. Non è semplice gestire la ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli azzurrini guidati da Paolo Nicolato pareggiano contro la Svezia la quarta gara alle qualificazioni del prossimo Europeo di categoria. In realtàha dominato in lungo e largo ma non è riuscita ad aumentare il numero di goal dopo quello siglato da Lorenzoal 42esimo minuto su un tiro-cross di Nicolò Rovella. Al 92esimo, ecco la beffa con il goal dello svedese Prica. Con questo pareggio le chance delsi complicano ma la situazione non è grave., attualmente è seconda ad un punto di distacco dagli svedesi ma con una partita in meno giocata. L’uomo del momento Lorenzoè l’uomo del momento. Lo ha detto Nicolato, alla vigilia della partita contro la Svezia: “Proviamo a gestirlo, negli ultimi due giorni ha fatto lavoro differenziato. Non è semplice gestire la ...

