BasicNet acquista altre azioni proprie

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di, autorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi in data 8 aprile 2021 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 4 all’8 ottobre 2021, hato 29.000al prezzo medio di 4,677 euro, per un controvalore pari a 135.643,06 euro. A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 9.121.040, pari al 14,954% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano,registra una flessione dello 0,32% rispetto alla vigilia, e si attesta a 4,725 euro.

Ieri il Ftse Italia Moda ha riportato un +0,9% al di sopra del corrispondente europeo (-1,3%) e del Ftse Mib (+0,6%). Seduta perlopiù positiva per le borse europee, in un mercato che continua a monito ...