Atalanta, emergenza difesa: scalpita Scalvini, “il nuovo Bastoni” (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Atalanta sta facendo i conti con i numerosi infortuni nel proprio reparto difensivo. Il recente infortunio di Djimsiti, infatti, si aggiunge alle non perfette condizioni di capitan Toloi, che non dovrebbe essere disponibile nemmeno contro l’Empoli. Ecco quindi che, oltre a Lovato, un altro giovanissimo difensore scalpita per poter esordire in Serie A. Si tratta del giovanissimo “difensore goleador” Giorgio Scalvini. Cresciuto nelle giovanili della Dea, il centrale classe 2003 gode della considerazione di Gian Piero Gasperini, che lo ha già definito “il nuovo Bastoni”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) L’sta facendo i conti con i numerosi infortuni nel proprio reparto difensivo. Il recente infortunio di Djimsiti, infatti, si aggiunge alle non perfette condizioni di capitan Toloi, che non dovrebbe essere disponibile nemmeno contro l’Empoli. Ecco quindi che, oltre a Lovato, un altro giovanissimo difensoreper poter esordire in Serie A. Si tratta del giovanissimo “difensore goleador” Giorgio. Cresciuto nelle giovanili della Dea, il centrale classe 2003 gode della considerazione di Gian Piero Gasperini, che lo ha già definito “il”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Emergenza in difesa per l'#Atalanta: scalpita il giovanissimo #Scalvini, che #Gasperini ha definito 'il nuovo… - infoitsport : Atalanta e Fantacalcio, emergenza difesa: chi giocherà a Empoli? - CalcioNews24 : Emergenza in difesa per l'#Atalanta, si scaldano i giovani talenti nerazzurri - Fantacalcio : Atalanta e Fantacalcio, emergenza difesa: chi giocherà a Empoli? - rating_fan : #Atalanta, infermeria piena: è emergenza in difesa Leggi l'articolo completo qui ?? -