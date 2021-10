AstraZeneca e Sputnik V | gemelli diversi? Lo scontro tra Mosca e Londra

Leggi su formiche

(Di martedì 12 ottobre 2021) C’è tensione tra la Russia e il Regno Unito. Il motivo: i russi avrebbero rubato dati sensibili della formula del vaccino Oxford/per usarlo nello sviluppo del proprio farmaco. Ad affermalo è stato il quotidiano britannico The Sun, che sostiene che i servizi di sicurezza inglesi hanno prove su come spie di Vladimir Putin abbiano trafugato dati vitali all’azienda farmaceutica, inclusi quelli del vaccino contro il Covid-19. La pubblicazione spiega che l’operazione non sarebbe avvenuta, o almeno non solo, attraverso la violazione dei sistemi informatici, ma con la presenza fisica di agenti di intelligence. Il vaccino russoV, infatti, utilizza una tecnologia simile a quella del farmaco progettato da Oxford. Non è ancora chiaro se si tratta di documenti del laboratorio o della fabbrica di, o di un vaccino. I ...