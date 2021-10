Al via green bond Ue, ordini record per oltre 135 miliardi (Di martedì 12 ottobre 2021) La Commissione Ue ha emesso oggi il suo primo green bond a lungo termine che alimenterà il Next Generation Eu registrando ordini record per oltre 135 miliardi di euro. L'emissione, da 12 miliardi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) La Commissione Ue ha emesso oggi il suo primoa lungo termine che alimenterà il Next Generation Eu registrandoper135di euro. L'emissione, da 12di ...

