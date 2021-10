Wonka: Timothée Chalamet nel prequel de “La Fabbrica di Cioccolato” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramite i suoi account social, Timothée Chalamet condivide una prima foto che lo ritrae nei panni di Willy Wonka, nel film prequel de “La Fabbrica di Cioccolato” Nelle ultime ore,Timothée Chalamet, visto di recente al cinema grazie alla sua interpretazione di Paul Atreides in Dune, ha condiviso tramite i suoi account social una prima foto che lo vede sul set di Wonka, il prequel de La Fabbrica del Cioccolato. Già da diversi mesi, si era chiacchierato a lungo del progetto. Come accade nelle produzioni di questo genere, tra il pubblico si era creata immediatamente uno spartiacque tra coloro che erano entusiasti del progetto e quelli che tuttora ritengono inutile mettere le mani ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramite i suoi account social,condivide una prima foto che lo ritrae nei panni di Willy, nel filmde “Ladi” Nelle ultime ore,, visto di recente al cinema grazie alla sua interpretazione di Paul Atreides in Dune, ha condiviso tramite i suoi account social una prima foto che lo vede sul set di, ilde Ladel. Già da diversi mesi, si era chiacchierato a lungo del progetto. Come accade nelle produzioni di questo genere, tra il pubblico si era creata immediatamente uno spartiacque tra coloro che erano entusiasti del progetto e quelli che tuttora ritengono inutile mettere le mani ...

Ultime Notizie dalla rete : Wonka Timothée Timothée Chalamet è il giovane Willie Wonka: prima foto ufficiale Leggi Anche Timothée Chalamet sarà il nuovo Willy Wonka Cappello a cilindro, giacca bordeaux e pashmina al collo. Ecco come appare Chalamet nella foto che ha diffuso, accompagnata dal messaggio: 'La ...

Il giovane Willy Wonka di Timothée Chalamet si mostra in una prima Timothée Chalamet, attore che abbiamo visto di recente in Dune , ha postato sui propri profili social una prima immagine che lo vede vestire i panni di un giovanissimo Willy Wonka , ruolo che ...

