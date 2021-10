Vende un veicolo sequestrato | 50enne denunciato nell’Avellinese

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hannoun uomo ritenuto responsabile di “Sottrazione di cose sottoposte a sequestro” e “Truffa”. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale quando ha intimato l’“Alt” al conducente di un’utilitaria. All’esito delle verifiche, i Carabinieri hanno accertato che quel, già di proprietà di undella provincia di Salerno, era sottoposto a sequestro dallo scorso mese di maggio (perché circolava privo di assicurazione) e poi illecitamente venduto a quell’ignaro automobilista, acquirente di buona fede. Alla luce delle evidenze emerse, l’autovettura è stata sottoposta nuovamente a sequestro e ildeferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. L'articolo ...

