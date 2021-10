Spalletti scopre l' abbondanza | in mediana anche i muscoli di Demme

(Di lunedì 11 ottobre 2021) NAPOLI - A un certo punto, come a volte succedeva, pareva che si fosse fermato il calcio o almeno il Napoli : e il 25 luglio, in una di quelle amichevoli che servono per conoscersi, per cominciare a ...

NAPOLI - A un certo punto, come a volte succedeva, pareva che si fosse fermato il calcio o almeno il Napoli : e il 25 luglio, in una di quelle amichevoli che servono per conoscersi, per cominciare a ...la lontananza dal calcio durata 2 anni l'ha trasformato in un uomo più pacato, e ... Ma, come spesso accade alle squadre di Inzaghi, tutto slancio e bellezza, sidietro, si...Al centrocampo del Napoli non mancano le alternative: con il recupero del numero 4 azzurro, l'allenatore dà spazio a tutti ...L'aria d'alta quota deve fare davvero bene a Spalletti e a tutto il club. Era da tantissimo tempo che non si notava un'armonia e una coesione così forte ...