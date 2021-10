Simest | Così abbiamo favorito l’espansione internazionale di 50 Pmi Nel 2021 chiusi affari per 350 mln

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Balzo delle esportazioni supportate danel terzo trimestre: grazie al “Contributo Export” 30 imprese hanno realizzato operazioni per oltre 230 milioni di euro vendendo i propri beni nei mercati di 22 paesi esteri. Dall’inizio dell’annoha sostenuto quasi 50 imprese, con circa 90 operazioni di esportazione per un controvalore di circa €350 milioni. Nell’ultimo trimestre le aziende italiane supportate dahanno potuto esportare i propri prodotti in 22 Paesi esteri tra cui non solo le vicine Spagna e Francia ma anche – tra gli altri – Messico, Sudafrica, Turchia, Usa, Cina, Vietnam, Pakistan e India. Tra i settori merceologici trainanti ci sono quello delle macchine agricole, dei macchinari tessili, delle macchine per la lavorazione degli alimenti, delle macchine per il packaging e gli impianti ...