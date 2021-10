“Sei troppo sensibile al dolore” | l’ennesimo stereotipo di genere

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le differenze dipassano anche per il, quello fisico e psichico, o comunque dalla sua percezione. Quando infatti un uomo dichiara di soffrire per qualcosa viene subito preso in considerazione. Lo stesso trattamento, però, non viene applicato alla controparte femminile che, invece, è considerataal. E attenzione perché questa diversificazione non riguarda solo la percezione che le persone in generale hanno nei confronti dei malesseri accusati da uomini e donne, ma è l’intera categoria sanitaria ad avere i pregiudizi di. E a confermarlo è la scienza. Una realtà, questa, messa in luce da un recente studio pubblicato sulla rivista medica Journal of Pain. Secondo i ricercatori, infatti, la falsa credenza che le donne siano il sesso debole, e di ...