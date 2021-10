Se Boccia dice: “La prossima volta, 4-5 liste al massimo”. E Bassolino: “Non perdiamoci di vista” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato un lunedì di resa dei conti in casa Partito Democratico e in casa Bassolino. Dove per resa dei conti, a giusto una settimana dalla vittoria di Gaetano Manfredi alle elezioni, vuol dire “analisi del voto”, proprio come nella migliore tradizione dei partiti. In casa Pd, quindi. Direzione provinciale con saluti del sindaco eletto e chiusura affidata a Francesco Boccia, l’uomo di Enrico Letta a cui sono affidati gli enti locali: “Non venitemi a dire chi ha vinto, chi ha perso nella nostra coalizione. Non venitemi a fare sommatorie. Da solo non basta nessuno. E una vittoria come quella che abbiamo conseguito dà la possibilità anche di cancellare la futilità di certe polemiche e di ripartire col piede giusto”. E’ stato quando il discorso è scivolato su alcuni candidati che hanno scelto di correre con altre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato un lunedì di resa dei conti in casa Partito Democratico e in casa. Dove per resa dei conti, a giusto una settimana dalla vittoria di Gaetano Manfredi alle elezioni, vuol dire “analisi del voto”, proprio come nella migliore tradizione dei partiti. In casa Pd, quindi. Direzione provinciale con saluti del sindaco eletto e chiusura affidata a Francesco, l’uomo di Enrico Letta a cui sono affidati gli enti locali: “Non venitemi a dire chi ha vinto, chi ha perso nella nostra coalizione. Non venitemi a fare sommatorie. Da solo non basta nessuno. E una vittoria come quella che abbiamo conseguito dà la possibilità anche di cancellare la futilità di certe polemiche e di ripartire col piede giusto”. E’ stato quando il discorso è scivolato su alcuni candidati che hanno scelto di correre con altre ...

