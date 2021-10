Scuola, in arrivo nuove regole per la quarantena: le ipotesi (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'Istituto superiore di sanità, i ministeri della Salute e dell'Istruzione e le Regioni stanno vagliando norme uniformi sul tema. Tra le possibilità, niente didattica a distanza se in classe c'è un solo caso positivo, ma sorveglianza con i test dai 6 anni in su. Per i bambini del nido e della materna, isolamento della classe se il virus colpisce anche un solo alunno Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'Istituto superiore di sanità, i ministeri della Salute e dell'Istruzione e le Regioni stanno vagliando norme uniformi sul tema. Tra le possibilità, niente didattica a distanza se in classe c'è un solo caso positivo, ma sorveglianza con i test dai 6 anni in su. Per i bambini del nido e della materna, isolamento della classe se il virus colpisce anche un solo alunno

