(Di lunedì 11 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Quattro persone sono state arrestate questa mattina da Carabinieri e Guardia di Finanza di Como per le attività di smaltimento illecito e riutilizzo diedili in una azienda di. L’operazione, svolta sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e denominata convenzionalmente “Terre Fantasma”, ha portato all’emissione un’ordinanza di custodia cautelare, emessa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Rovellasca, 4 arresti per gestione illecita rifiuti, riutilizzati anche a Cislago, Garbagnate e Ceriano Laghetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Rovellasca arresti

Il Notiziario

Sversati, abusivamente, circa 16.500 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Avviso di garanzia per l’assessore Carugati e per il responsabile dell’ufficio tecnico Dalle prime luci dell’alba, C ...Milano, 11 ott. (askanews) - Un'attività illecita di smaltimento e riutilizzo di rifiuti "mascherata" grazie a un giro di fatture per operazioni inesistenti. Per questo, quattro persone sono state arr ...